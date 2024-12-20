McDonalds открыл в Виннице четвертый ресторан (ФОТО)

Напротив центрального автовокзала в Виннице открылся новый McDonald's с панорамным видом на Южный Буг. Это уже четвертое заведение в городе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уже 20-е новое заведение сети, открытое в Украине с начала полномасштабного вторжения, и 108-е, что сейчас работает (еще 15 ресторанов временно закрыты по соображениям безопасности).

Что известно о новом заведении

Новый McDonald's стал четвертым в Виннице, но первым в районе рядом с ж/д вокзалом.

Его расположение особенно удобно жителям Замостья и тем, кто пересекает реку с проспекта Коцюбинского — одной из главных магистралей города.

Общая площадь ресторана составляет 472,6 кв. м, со 123 посадочными местами в зале и 154 – на террасе.

С первого дня работы посетители могут заказывать все блюда из меню, включая завтраки, которые в винницких ресторанах предлагаются в тестовом формате. Заказы доступны в зале — на кассе или через терминалы самообслуживания, а также через две линии МакДрайва.

Для удобства велосипедистов рядом с летней террасой обустроена велопарковка.

График работы ресторана

График работы ресторана – с 7:00 до 23:00, МакДрайва – с 5:00 до 23:30, а доставка будет работать с 8:00 до 22:00.

Отмечается, что служба доставки МакДеливери начнет работу через несколько дней после открытия.

Для обеспечения бесперебойной работы в заведении установлен генератор, как и почти в 90% ресторанов сети.

В новом ресторане создано около 70 рабочих мест.

Напомним, с 4 декабря в ресторанах McDonald's в Виннице в тестовом формате появилось утреннее меню. Клиенты смогут отведать завтраки с момента открытия ресторанов и до 10:30.