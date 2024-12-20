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McDonald's відкрив у Вінниці четвертий ресторан (ФОТО)

Ресторан відкрили Навпроти центрального автовокзалу у Вінниці.
Із першого дня роботи відвідувачі можуть замовити усі страви з меню. Фото: пресслужба McDonald's

Навпроти центрального автовокзалу у Вінниці відкрився новий McDonald's із панорамним видом на Південний Буг. Це вже четвертий заклад у місті.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що вже 20-й новий заклад мережі, відкритий в Україні від початку повномасштабного вторгнення, і 108-й, що наразі працює (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з міркувань безпеки).

Що відомо про новий заклад

Новий McDonald's став четвертим у Вінниці, але першим у районі поруч із залізничним вокзалом.

Його розташування особливо зручне для мешканців Замостя та тих, хто перетинає річку з проспекту Коцюбинського — однієї з головних магістралей міста.

Загальна площа ресторану становить 472,6 кв. м, із 123 посадковими місцями в залі та 154 - на терасі.

З першого дня роботи відвідувачі можуть замовляти всі страви з меню, включно зі сніданками, які у вінницьких ресторанах пропонуються у тестовому форматі. Замовлення доступні в залі — на касі або через термінали самообслуговування, а також через дві лінії “МакДрайву”.

Для зручності велосипедистів поруч із літньою терасою облаштовано велопарковку.

Графік работи ресторану

Графік роботи ресторану — з 7:00 до 23:00, “МакДрайву” — з 5:00 до 23:30, а доставка працюватиме з 8:00 до 22:00.

Зазначається, що служба доставки “МакДелівері” розпочне роботу кілька днів після відкриття.

 Для забезпечення безперебійної роботи в закладі встановлений генератор, як і в майже 90% ресторанів мережі.

У новому ресторані створені близько 70 робочих місць. 

Фото 2 — McDonald's відкрив у Вінниці четвертий ресторан (ФОТО)
Фото 3 — McDonald's відкрив у Вінниці четвертий ресторан (ФОТО)
Фото 4 — McDonald's відкрив у Вінниці четвертий ресторан (ФОТО)

Нагадаємо, з 4 грудня у ресторанах McDonald’s у Вінниці у тестовому форматі з’явилося ранкове меню. Клієнти матимуть змогу скуштувати сніданки з моменту відкриття ресторанів і до 10:30.  

Автор:
Ольга Опенько