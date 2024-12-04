McDonald's розпочав тестування ранкового меню: які страви доступні

З 4 грудня у ресторанах McDonald’s у Вінниці у тестовому форматі з’явилося ранкове меню. Клієнти матимуть змогу скуштувати сніданки з моменту відкриття ресторанів і до 10:30.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що McDonald’s шукав можливості повернути доступні ранкові страви до свого меню, але на заваді стояли перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Тому у мережі закладів швидкого харчування пропрацьовували різні варіанти повернення ранкового меню та адаптували внутрішні операційні процеси.

Повідомляється, що рішення щодо повернення сніданків у меню на постійній основі та їхнього запуску в інших містах компанія ухвалюватиме після тестування.

Які страви у ранковому меню

Відтепер у Вінниці клієнти можуть замовити оновлені страви з меню, а саме: “МакМафін” із різними наповненнями; роли з яйцем та куркою, яйцем та свининою або яйцем, свининою і беконом; тост із сиром та з сиром і беконом.

Крім цього в меню з’явились новинки: “Подвійний Чікен Фреш МакМафін”, а також “Ранкові МакМеню” (“МакМафін”, рол або тост; із картопляником чи картоплею фрі; холодний чи гарячий напій).

Поки діє сніданкове меню, із основного можна замовити картоплю, десерти, нагетси, стріпси та камамбер; “Хеппі Міл” із нагетсами чи тостом із сиром; вівсянку, а також напої.

Для приготування ранкового меню використовують 54% українських інгредієнтів. Загалом близько 60% продуктів і товарів мережі постачаються з локальних виробництв.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні.

Додамо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.