McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Зазначається, що за 2023 рік виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

Як повідомлялося, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ з міркувань безпеки.

Відновлювати їх роботу поступово почали з вересня 2022 року.

У листопаді 2023 року було відкрито перші ресторани в Кіровоградській області – в Олександрії та Кропивницькому, а також перший ресторан у Карпатах.

А у грудні новий ресторан McDonald’s відкрився на 20-му кілометрі після виїзду з Києва, у селі Стоянка Бучанського району. Він став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні.

Також фастфуд-мережа McDonald’s 31 грудня відкрила новий ресторан у центральній частині Києва - на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів), 33А, що на транспортній розв'язці біля мосту Патона. З одного боку понад місцем закладу швидкого харчування розташуваний монумент "Батьківщина-мати", а з другого - берег Дніпра.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги