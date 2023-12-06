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McDonald's задіє в роботі штучний інтелект та хмарний сервіс від Google
Американські корпорації McDonald's та Google оголосили про плани на багаторічну співпрацю у задіянні технології Google Cloud у тисячах фастфуд-ресторанах по всьому світу. Про це йдеться у повідомленні McDonald's.
"Це партнерство є важливим кроком для McDonald's у просуванні своєї технологічної платформи для ресторанів, аби вона стала найскладнішою та найпродуктивнішою в галузі. McDonald's планує використовувати широкий спектр обладнання, даних та технологій штучного інтелекту Google Cloud, щоб швидше впроваджувати інновації", - сказано в ньому.
Як зазначив віце-президент McDonald's Браян Райс, там бачать величезні можливості для зростання свого цифрового бізнесу, і співпраця з Google дозволить отримати з цього зиск, використовуючи масштаб компанії для впровадження рішень із величезною швидкістю.
"Підключення наших ресторанів по всьому світу до мільйонів точок даних у нашій цифровій екосистемі означає, що інструменти стають більш точними, моделі стають розумнішими, ресторанами стає простіше керувати, і, що найважливіше, загальний досвід для наших клієнтів та команди стає ще кращим", – зазначив він.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Комбіноване апаратне та програмне забезпечення Google Distributed Cloud планується встановити в ресторанах McDonald's таким чином, щоб вони могли використовувати за необхідності як хмарне, так і власне ПЗ та ШІ-рішення.
"Завдяки можливостям периферійних обчислень Google Cloud McDonald's зможе отримати нову інформацію про те, як працює обладнання, та впровадити рішення, які зменшать збої у роботі бізнесу та спростять роботу персоналу, щоб команди ресторанів могли зосередитися на забезпеченні найвищого рівня гостинності для клієнтів", - зазначають у фастфуд-мережі.
Планується, що її ресторани почнуть оновлювати своє обладнання та програмне забезпечення вже у 2024 році. При цьому в Чикаго працюватиме з глобальним інноваційним центром McDonald's, відомим як Speedee Labs, спеціальна команда Google Cloud: вони зосередяться на застосуванні штучного генеративного інтелекту в низці ключових бізнес-процесів.
Зазначимо, що McDonald's є провідним світовим рітейлером у сфері громадського харчування з більш ніж 40 тисячами точок у більш ніж 100 країнах. Приблизно 95% ресторанів McDonald's працюють на франшизі.
В Україні на сьогодні працює 98 закладів McDonald's у 16 областях. 45 з них знаходяться в Києві, ще 8 – у передмістях столиці, по 9 – в Одесі та Дніпрі. Зокрема, у листопаді було відкрито перші ресторани в Кіровоградській області – в Олександрії та Кропивницькому, а також перший ресторан у Карпатах.