McDonald's відкрив перший заклад у Карпатах (ФОТО)

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's 17 листопада відкрила ресторан у курортному місті Яремче Івано-Франківської області. Як повідомляють у компанії, заклад має площу 407 квадратних метра, 123 місця для відвідувачів у залі та 112 на терасі.

Ресторан розташований на головній магістралі міста - вулиці Свободи, 263. Він має десять терміналів самообслуговування. Відвідувачі на автомобілях можуть скористатися послугою "МакДрайв", не виходячи з них, або залишити машину на великій парковці поруч.

Заклад працює з 7:00 до 22:00. Як і інші McDonald's в Україні, під час повітряної тривоги він зачинятиметься, а відчинятиметься знову орієнтовно за годину після відбою тривоги.

Це перший ресторан McDonald's у гірській місцевості в Україні і другий на Івано-Франківщині (після самого облцентру). Наразі мережа охоплює 97 закладів у 16 областях. 45 з них знаходяться у Києві, ще 8 - у передмістях столиці, по 9 - у Дніпрі та Одесі.

Нагадаємо при цьому, що декілька днів тому мережа відкрила перший заклад в Кіровоградській області, але не в обласному центрі, а в другому за величиною місті - Олександрії. Більш того, він розташований не у центрі міста, а фактично на його околиці - на вулиці Мазепи, що є частиною траси М-30.