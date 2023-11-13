McDonald’s відкрив перший ресторан у Кіровоградській області

13 листопада в місті Олександрія на Кіровоградщині розпочав роботу ресторан McDonald’s на вул. Гетьмана Мазепи, 23. Це перший ресторан мережі в області.

Про це повідомила пресслужба McDonald's.

Зазначається, що завдяки розташуванню посередині траси М-30, що об’єднує схід і захід України, ресторан особливо зручний для тих, хто в дорозі.

"McDonald’s продовжує відкривати ресторани у невеликих містах і на трасах, щоб бути ближчими і зручнішими для клієнтів. У новому закладі в Олександрії подорожувальники мають змогу перепочити та скуштувати улюблені страви, залишивши автівку на великому паркувальному майданчику, або зробити замовлення через МакДрайв", - йдеться у повідомленні.

Новий заклад площею понад 470 м2 має 123 місця у залі та 122 на терасі. Також поруч з рестораном розташований дитячий майданчик.

Усередині працюють 10 цифрових терміналів самообслуговування для комфортного здійснення замовлення.

Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і відкриється орієнтовно через годину після її скасування.

Олександрійський McDonald’s став 96-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні.

Дізнатися про графік роботи та перелік усіх ресторанів McDonald’s в Україні можна з офіційних джерел інформації компанії: на сайті McDonald’s в Україні та в мобільному застосунку в AppStore та Google Play.

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу ще у двох містах. У Чернігові заклад відкрився за адресою вул. Княжій, 34, а у Кривому Розі - на проспекті Гагаріна 2.