McDonald's открыл первый ресторан в Кировоградской области

13 ноября в городе Александрия Кировоградской области начал работу ресторан McDonald's на ул. Гетьмана Мазепы, 23. Это первый ресторан сети в области.

Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

Отмечается, что благодаря расположению посреди трассы М-30, объединяющей восток и запад Украины, ресторан особенно удобен для тех, кто в дороге.

McDonald's продолжает открывать рестораны в небольших городах и на трассах, чтобы быть более близкими и удобными для клиентов. В новом заведении в Александрии путешественники могут отдохнуть и отведать любимые блюда, оставив автомобиль на большой парковочной площадке, или сделать заказ через МакДрайв", - говорится в сообщении.

Новое заведение площадью более 470 м2 имеет 123 места в зале и 122 на террасе. Также рядом с рестораном расположена детская площадка.

Внутри работает 10 цифровых терминалов самообслуживания для комфортного осуществления заказа.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и откроется ориентировочно через час после его отмены.

Александрийский McDonald's стал 96-м рестораном среди ныне работающих в Украине.

Узнать график работы и список всех ресторанов McDonald's в Украине можно из официальных источников информации компании: на сайте McDonald's в Украине и в мобильном приложении в AppStore и Google Play.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу еще в двух городах. В Чернигове заведение открылось по адресу ул. Княжеский, 34, а в Кривом Роге – на проспекте Гагарина 2.