McDonald’s відновив роботу у Чернігові та Кривому Розі: як працюватимуть заклади

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 1 червня відновила роботу ще у двох містах. У Чернігові заклад відкрився за адресою вул. Княжій, 34, а у Кривому Розі - на проспекті Гагаріна 2.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

У цих McDonald’s гості можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві. За аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, спершу у ресторанах Чернігова та Кривого Рогу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

Заклад у Чернігові працюватиме з 07:00 до 22:00, у Кривому Розі з 07:00 до 21:00. Обидва ресторани дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда завершує всі процеси, видає уже оплачені замовлення й зачиняє заклад, аби працівники і гості могли пройти в укриття.

"У разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади прийматимуть обмежену кількість відвідувачів, аби уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати оновлені процедури з безпеки", - уточнили в McDonald’s.

В обох ресторанах компанія запускає програму “Долонька щастя” для підтримки Сімейних кімнат, облаштованих при дитячих лікарнях, де хворі діти можуть бути поруч з батьками під час лікування. Таким чином McDonald’s продовжує не тільки заново відкривати ресторани, а й відновлює програми, що існували раніше.

Нагадаємо, McDonald’s з 16 травня відновив роботу двох ресторанів: у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А. Таким чином в Україні вже працює понад 70% ресторанів мережі в порівнянні з кількістю до початку повномасштабної війни в Україні.