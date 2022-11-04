McDonald’s відновлює роботу в Рівному

4 листопада відкрився McDonald’s у Рівному на вул. Борисенка, 1. Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба компанії.



Зазначається, що задля зручності споживачів у закладі доступні всі способи замовлення: в залі ресторану, через експрес-вікно та на МакДрайві.

Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу McDelivery, яку надає партнер з доставки компанія Glovo.

Для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи, що діють по всій мережі закладів.

Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна з офіційних джерел інформації McDonald’s в Україні: на сайті та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).

Нагадаємо, 3 листопада знову відкрилися McDonald’s на просп. Юності, 43-а та на вул. Соборній, 51-а у Вінниці.

Також McDonald's 2 листопада відновив роботу в Івано-Франківську, Броварах та Білій Церкві.