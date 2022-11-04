McDonald's возобновляет работу в Ровно

4 ноября открылся McDonald's в Ровно по ул. Борисенко, 1. Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба компании.



Для удобства клиентов в заведении доступны все способы заказа: в зале ресторана, через экспресс-окно и на МакДрайве.

Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу McDelivery, которую предоставляет партнер по доставке Glovo .

Для работы в новых условиях McDonald's вводит расширенные процедуры и протоколы, действующие по всей сети заведений.

Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе. Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно из официальных источников информации McDonald's в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play).

Напомним, 3 ноября снова открылись McDonald's по просп. Юности, 43 и на ул. Соборной, 51 в Виннице.

Также McDonald's 2 ноября возобновил работу в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви.