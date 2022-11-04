- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
McDonald's возобновляет работу в Ровно
4 ноября открылся McDonald's в Ровно по ул. Борисенко, 1. Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для удобства клиентов в заведении доступны все способы заказа: в зале ресторана, через экспресс-окно и на МакДрайве.
Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу McDelivery, которую предоставляет партнер по доставке Glovo .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для работы в новых условиях McDonald's вводит расширенные процедуры и протоколы, действующие по всей сети заведений.
Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе. Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно из официальных источников информации McDonald's в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play).
Напомним, 3 ноября снова открылись McDonald's по просп. Юности, 43 и на ул. Соборной, 51 в Виннице.
Также McDonald's 2 ноября возобновил работу в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви.