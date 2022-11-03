В Украине открылся первый за время войны новый McDonald's

Во Львове 3 ноября открылся первый за время полномасштабного российского вторжения в Украину новый ресторан быстрого питания McDonald's. Расположен он на проспекте Красной Калины, 60-Б, что на Сихове – крупнейшем жилом массиве города.

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Как сообщают в компании, заведение планировалось к открытию в марте, а в феврале уже было почти полностью готово. Так что с принятием решения о постепенном возобновлении работы в Украине львовский ресторан добавили в перечень заведений к открытию.

Двухэтажное заведение рассчитано на 235 человек: имеет 155 мест в зале и еще 80 на террасе. В зале работает 7 терминалов самообслуживания, большинство из которых двусторонние.

Автомобилисты могут купить еду на "МакДрайве" с двумя линиями въезда, где впервые во Львове установлены цифровые дисплеи для меню. Для организации услуги доставки McDelivery обустроена отдельная комната для курьеров.

Ресторан работает с 9:00 до 21:00 во всех каналах продаж и соблюдает расширенные правила безопасности, внедренные в сети McDonald's: заведение закрывается во время воздушной тревоги и возобновляет работу через час после ее отмены. Также не будет работать ресторан при отключении электроэнергии.

В течение следующих двух месяцев "Макдональдз Юкрейн" планирует открытие еще двух заведения фастфуда, почти полностью достроенных, но не открытых в начале года.

Отметим, что перед этим, 1 ноября, во Львове возобновили работу еще два заведения сети на улице Владимира Великого, 24-А и на улице Под Дубом, 7-Б. Таким образом, вместе с еще четырьмя восстановившими ранее работу ресторанами во Львове работают уже семь McDonald's.

Кроме того, напомним, что 3 ноября компания возобновила работу двух заведений в Виннице – в центре и на жилмассиве Вишенка. Накануне также была возобновлена работа McDonald's в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви.