McDonald's возобновил работу во Львове

Сеть ресторанов McDonald's начала постепенное возобновление работы в западных регионах Украины. Так, с 18 октября несколько заведений открыты для посетителей во Львове.

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Об этом свидетельствует информация на сайте сети.

Четыре ресторана уже работают по адресам:

проспект Шевченко, 7;

проспект Черновола, 12;

проспект Свободы, 35;

улица Стрыйская, 30-А (Пустомытовский район).

Судя по информации на сайте, рестораны открыли свои залы для посетителей, а также работают на доставку.

Напомним, еще в августе украинский офис McDonald's заявил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.

McDonald's с 20 сентября возобновил работу первых трех заведений в левобережной части Киева, но только на доставку заказов, а с 27 сентября в таком же формате заработали еще семь ресторанов, в том числе уже и на правом берегу.

Впоследствии McDonald's в Киеве заработал не только на доставку, но и открыл для посетителей свои залы.