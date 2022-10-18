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McDonald's возобновил работу во Львове
Сеть ресторанов McDonald's начала постепенное возобновление работы в западных регионах Украины. Так, с 18 октября несколько заведений открыты для посетителей во Львове.
Об этом свидетельствует информация на сайте сети.
Четыре ресторана уже работают по адресам:
- проспект Шевченко, 7;
- проспект Черновола, 12;
- проспект Свободы, 35;
- улица Стрыйская, 30-А (Пустомытовский район).
Судя по информации на сайте, рестораны открыли свои залы для посетителей, а также работают на доставку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, еще в августе украинский офис McDonald's заявил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.
Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.
McDonald's с 20 сентября возобновил работу первых трех заведений в левобережной части Киева, но только на доставку заказов, а с 27 сентября в таком же формате заработали еще семь ресторанов, в том числе уже и на правом берегу.
Впоследствии McDonald's в Киеве заработал не только на доставку, но и открыл для посетителей свои залы.
McDonald's закрыла все свои рестораны в Украине в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля. В мае американская корпорация продала свой российский бизнес и полностью ушла из России.