McDonald's открывает залы в Киеве: адреса

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Киеве заработала не только на доставку, но и открыла для посетителей свои залы. В столице посетителей будут принимать 10 заведений.

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Об этом сообщает пресс-служба заведения.

"Сочный Биг Мак, хрустящие Чикен МакНагетс и неповторимый картофель Фри готовы к встрече с вами", - отмечают в McDonald's.

Залы открываются по адресу:

проспект Гагарина, 2-А;

проспект Николая Бажана, 3-Б;

улица Михаила Гришко, 7;

улица Теодора Драйзера, 4;

Вышгородская улица, 33-А;

улица Большая Васильковская, 22;

проспект Броварской, 27;

проспект Академика Палладина, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонский, 26-А.

"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако должны предупредить о возможных длинных очередях. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты ежедневно. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами", - подчеркнули в компании.

Заново открытые рестораны будут работать согласно тем же высоким стандартам качества блюд, чистоты и скорости обслуживания, что и раньше.

В то же время, для работы в новых условиях McDonald's внедряет расширенные процедуры и протоколы ради безопасности работников и клиентов.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.

Отметим, с 20 сентября открылись первые три ресторана McDonald's в Киеве. С 27 сентября открылось еще семь ресторанов на правом берегу столицы.

Раньше заведения работали только на доставку.