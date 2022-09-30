McDonald's відкриває зали у Києві: адреси

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s у Києві запрацювала не лише на доставку, а вже й відкрила для відвідувачів свої зали. У столиці відвідувачів прийматимуть 10 закладів.

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Про це повідомляє пресслужба закладу.

"Соковитий Біг Мак, хрусткі Чікен МакНагетс та неповторна картопля Фрі готові до зустрічі з вами", - зазначають в McDonald’s.

Зали відкриваються за адресами: проспект Гагаріна, 2-А; проспект Миколи Бажана, 3-Б; вулиця Михайла Гришка, 7; вулиця Теодора Драйзера, 4; вулиця Вишгородська, 33-А; вулиця Велика Васильківська, 22; проспект Броварський, 27; проспект Академіка Палладіна, 7-А; проспект Леся Курбаса, 19-А; проспект Оболонський, 26-А.

"Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня. Робимо все можливе, щоб ви могли насолодитися улюбленими стравами", - наголосили у компанії.

Заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше.

Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.

Зазначимо, з 20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald’s в Києві. З 27 вересня відкрилися ще сім ресторанів на правому березі столиці.

Раніше заклади працювали тільки на доставку.