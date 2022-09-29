"Укрзалізниця" повертає гарячі обіди до поїздів "Інтерсіті+"

"Укрзалізниця" повертає гаряче харчування у поїздах класу "Інтерсіті+". Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Разом з нашими партнерами з WOG Cafe та МХП ми оновили меню — і тепер у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому", - сказано в ньому.

Вартість оновленого ланчбоксу становитиме 125 гривень. Замовити його можна безпосередньо у поїзді під час мандрівки, а з наступного тижня — одразу в додатку, чат-боті і на booking.uz.gov.ua при оформленні квитка.

Нагадаємо, що у поїздах "Інтерсіті+" ланч-бокси запровадили у грудні 2020 року. Після цього меню неодноразово оновлювалося, зокрема в березні, жовтні та грудні 2021 року.

Крім цього, "Укрзалізниця" в рамках співробітництва з WOG в лютому 2021 року запроваджувала подачу пасажирам безкоштовного чаю та кави у випадках затримок поїздів чи збоїв у графіках руху.

Влітку ж 2022 року державний перевізник протестував продаж у поїздах морозива торгової марки "Лімо", зокрема "Львівського" та "Каштану зі Львова".