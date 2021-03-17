Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" показала, чем отныне будет кормить в поездах "Интерсити"

Продажи новых ланчбоксов в поездах начнутся уже 18 марта, а заказ меню через сайт станет возможным попозже

Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua

"Укрзализныця" представила новые боксы с питанием для пассажиров поездов категории "Интерсити+". Как сообщает LB.ua, меню, в частности, дифференцировано географически: "Вкусное путешествие вниз по Днепру", "Вкусное путешествие по горняцкому краю", "Вкусное путешествие по долинам Закарпатья" и так далее.

Кроме того, имеются варианты детского и вегетарианского питания. Продажи ланчбоксов в поездах "Интерсити+" начнутся уже 18 марта.

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"Над их разработкой которых мы с коллегами работали месяц. Особое внимание уделили "встроенной" игровой функции, чтобы ребенка можно было не только накормить, но и занять на время поездки. Обновятся и меню "взрослых" ланчей: мясного и вегетарианского, при этом цена останется неизменной", — отметил руководитель клиентского сервиса и коммуникаций УЗ Александр Шевченко.

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По его словам, заказ обновленного меню на сайте станет возможным позже, соответствующие доработки должны быть сделаны до апреля.

"Также и некоторые из представленных сегодня в рамках "Вкусного путешествия Украина" типичные региональные вкусности войдут в сезонные предложения на борту", — добавил он.

Напомним, что УЗ ранее договорилась с сетью автозаправочных комплексов WOG о предоставлении пассажирам железной дороги горячих напитков в случае задержек или сбоев графика движения поездов. Обновленное меню бортпитания в поездах "Интерсити" — также продукт партнерства УЗ с WOG.

Отметим при этом, что 17 марта Кабинет министров решил уволить председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и возложить исполнение обязанностей главы правления на его члена Ивана Юрика.

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