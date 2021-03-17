Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака

Кабинет министров на заседании 17 марта решил досрочно прекратить полномочия председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и возложить исполнение обязанностей главы правления на его члена Ивана Юрика.

Юрик входит в правление УЗ с июня 2019 года. До этого он в течение года был в наблюдательном совете компании. С 15 апреля 2020 года он уже возглавлял УЗ в статусе исполняющего обязанности главы — до назначения Жмака.

В 2017-2019 годах Юрик работал замдиректора правительственного офиса привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, занимаясь вопросами сопровождения и внедрения инвестпроектов в сферах альтернативной энергетики, инфраструктуры (железной дороги и морских портов), агропромышленного комплекса, современного производства и новых технологий.

В 2014-2016 годах он руководил службой министра финансов, отвечая за координацию и администрирование ключевых проектов и рабочих процессов Минфина, сопровождение основных инициатив министерства в Кабмине и Верховной Раде, а также координацию аналитической работы и работы со СМИ.

В 2010-2014 годах Юрик работал главой представительства в Украине американской компании по управлению инвестициями Blackstone.

Согласно официальной биографии, в 2007 году он также работал научным ассистентом проекта обзора экономических реформ в Украине с начала независимости в Институте международной экономики имени Питерсона в Вашингтоне (США). В 2008 году прошел учебный курс по управлению государственными финансами в Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета (США).

В 2002 году закончил с отличием механико-математический факультет Национального университета имени Шевченко, в 2004 году получил степень бакалавра, пройдя магистерскую программу по экономике в консорциуме экономических исследований и образования при Киево-Могилянской академии.

Отметим, что накануне, как сообщал в Facebook экс-директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака.

В свою очередь, в пресс-службе "Укрзализныци" в комментарии "Радио Свобода" заявили, что для отстранения Жмака нет оснований.

"Мы надеемся, что такое не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены председателя правления", — заявили в УЗ.

В компании также добавили, что Жмак сейчас находится на больничном, поскольку 12 марта у него выявили коронавирус.

Напомним, Жмак возглавил УЗ 26 августа 2020 года. До этого он возглавлял набсовет международного аэропорта "Борисполь", а ранее занимал должность замглавы Одесской обладминистрации при Михеиле Саакашвили (2015-2016 годы), руководящие позиции в группе нефтяных компаний ТНК-BP, а также был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко.