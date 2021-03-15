ВСК в Раде не заметила данных расследования о действиях руководства и набсовета УЗ — СМИ

Временная следственная комиссия созданная для проверки действий руководства "Укразлизныци" игнорирует результаты расследований. Об этом пишет "Апостроф".

В публикации "Апострофа" говорится, что в пояснительной записке к проекту 3432 от 05.05.2020, который был впоследствии принят — за него проголосовали 283 народных депутата, Юлия Гришина, глава временной следственной комиссии, сообщает что по итогам 2019 АО "Укрзализныця" показывало самые худшие показатели.

Там же приводится список руководителей, к которым и из-за которых состояние УЗ пришло к тому, что потребовалось создавать временную следственную комиссию и которые занимали руководящие должности в разные периоды с 2017 по 2020. Также Гришина делает выводы и про Наблюдательный совет УЗ.

Как пишет "Апостроф", предполагается, что действия руководителей органов управления "Укрзализныци" с 2017 года привели к значительному ухудшению техсостояния предприятия и снижению основных производственных показателей, что дает основания считать, что финансовые отчеты являются недостоверными, а предприятие имеет отрицательные финансовые показатели и несет убытки.

Прошение о создании ВСК было зарегистрировано в мае 2020 и было направлено на изучение деятельности предыдущих и текущих руководителей УЗ и наблюдательного совета. В частности, это — Евгений Кравцов (с 2017 по 2020), Желько Марчек (2020), Иван Юрик (2020), и все члены наблюдательного совета УЗ, включая с 2018 Шевки Аджунера.

Стремительное падение за эти годы УЗ можно увидеть на примере доли грузовых перевозок. На недавней пресс-конференции правление "Укрзализныци" дало свежие данные. Оказалось, что доля вагонов УЗ в грузовых перевозках составляла:

2017 — 52% — руководитель Кравцов,

2018 — 47% — руководитель Кравцов,

2019 — 37% — руководитель Кравцов,

2020 — 21% — руководитель Марчек,

по состоянию на май 2020 — 16% — руководитель Юрик,

по состоянию на конец 2020 — 24% — руководитель Жмак

и по заявлению Жмака, в 2021 планировалось увеличить до 40%.

Рекордное падение и убытки УЗ наблюдались с 2017 до 2020. И только в конце 2020 — начале 2021 УЗ уже под руководством Жмака начало показывать рост.

Как пишет "Апостроф", несмотря на изначальную цель создания временной ВСК — проверки действий руководства Укрзализныци и набсовета с 2017 по 2020, которые по предварительным оценкам нанесли ущерб на более чем 12 млрд гривен, ВСК решило, что сейчас первоочерёдная задача — проверить действия нынешнего главы УЗ Владимира Жмака. Об этом Юлия Гришина сообщила в Facebook.

Ревизия, которая выявила в УЗ рекордные нарушения на 12 млрд грн, была в мае 2020 и охватывала период 2017 — май 2020, в это же время был зарегистрирован проект создания временной следственной комиссии.