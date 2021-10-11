И веганам, и мясоедам: "Укрзализныця" обновит ланч-боксы в поездах "Интерсити+" (ФОТО)

"Укрзализныця" вместе с партнерами WOG Cafe и Do&Co обновят меню ланч-боксов в поездах категории "Интерсити+". Как говорится в сообщении железнодорожной госкомпании, пассажирам будет предложено три вида ланч-боксов — мясной, детский и веганский.

Мясной вариант включает куриное филе в соусе карри с миксом булгура и мини-вермишелью в сочетании с зеленым горошком и морковью.

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Детский ланч представляет собой омлет с мини-сосисками, сыром "Чеддер" в сочетании с зеленым горошком. На десерт — шарлотка с яблоками.

В свою очередь, веганский будет включать фалафель на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами, и морковь вок в кисло-сладком соусе чили. Отмечается, что такой набор был разработан вместе с всеукраинским гуманистическим движением UAnimals.

Заказать питание можно будет и в самом поезде, и предварительно при покупке билетов, как на сайте УЗ, так и через Viber- и Telegram-бот.

Напомним, что весной УЗ представляла другой формат боксов с питанием для пассажиров поездов "Интерсити+". Меню, в частности, было дифференцировано географически: "Вкусное путешествие вниз по Днепру", "Вкусное путешествие по горняцкому краю", "Вкусное путешествие по долинам Закарпатья" и так далее.