Транспорт 1 час назад

И веганам, и мясоедам: "Укрзализныця" обновит ланч-боксы в поездах "Интерсити+" (ФОТО)

Будет и "детский" вариант с мини-сосисками, сыром и шарлоткой

Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" вместе с партнерами WOG Cafe и Do&Co обновят меню ланч-боксов в поездах категории "Интерсити+". Как говорится в сообщении железнодорожной госкомпании, пассажирам будет предложено три вида ланч-боксов — мясной, детский и веганский.

Мясной вариант включает куриное филе в соусе карри с миксом булгура и мини-вермишелью в сочетании с зеленым горошком и морковью.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Детский ланч представляет собой омлет с мини-сосисками, сыром "Чеддер" в сочетании с зеленым горошком. На десерт — шарлотка с яблоками.

Читайте также:
"Укрзализныця" запустит новые поезда: куда поедем

В свою очередь, веганский будет включать фалафель на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами, и морковь вок в кисло-сладком соусе чили. Отмечается, что такой набор был разработан вместе с всеукраинским гуманистическим движением UAnimals.

Заказать питание можно будет и в самом поезде, и предварительно при покупке билетов, как на сайте УЗ, так и через Viber- и Telegram-бот.

Напомним, что весной УЗ представляла другой формат боксов с питанием для пассажиров поездов "Интерсити+". Меню, в частности, было дифференцировано географически: "Вкусное путешествие вниз по Днепру", "Вкусное путешествие по горняцкому краю", "Вкусное путешествие по долинам Закарпатья" и так далее.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава "Метинвеста": низкие ж/д тарифы для ГМК в Украине — это миф
Глава "Метинвеста": низкие ж/д тарифы для ГМК в Украине — это миф
"Укрзализныця" запустит 15 дополнительных поездов
"Укрзализныця" запустит 15 дополнительных поездов
"Укрзализныця" планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель
"Укрзализныця" планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинцев начали прививать от Covid-19 в отделениях почты: Минздрав подвел первые итоги

  3. Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник V"

  4. Аудит государственного коневодства выявил нарушений на 3 млрд грн

  5. ВАКС отпустил Труханова под залог в 30 млн грн: что вменяют мэру Одессы

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...