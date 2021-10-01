"Укрзализныця" запустила продажу билетов в Viber и Telegram

"Укрзализныця" с 1 октября запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Отмечается, что купить билеты таким образом можно на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

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Кроме того, в чат-боте есть функции возврата билетов, заказа питания, отображения расписания поездов, информирования о прибытии или опоздании поездов и номере пути на вокзале.

Также будет доступно онлайн-табло семи вокзалов — Киева, Одессы, Днепра, Львова, Харькова, Кривого Рога и Ковеля.

"Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме", — указывают в УЗ.

В то же время на поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову проездные документы можно по-прежнему купить только в железнодорожных кассах. В Беларусь, напомним, поезда из Украины так и не ездят, хотя УЗ ранее даже договорилась, что билеты туда можно будет покупать онлайн.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" совместно с Министерством социальной политики запустили функцию приобретения через сайт booking.uz.gov.ua льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью.

Отметим также, что с 1 октября открылась продажа билетов на поезда в польский Пшемысль (Перемышль), которые возобновят работу 10 октября.