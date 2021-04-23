"Укрзализныця" предварительно согласовала возможность онлайн-продажи билетов в Беларусь

"Укрзализныця" и Белорусская железная дорога разработали и согласовали в рабочем порядке соглашение о взаимодействии при организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующих между Беларусью и Украиной.

Как говорится в сообщении УЗ, после восстановления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

Исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик отметил, что, несмотря на то, что сейчас международные рейсы не осуществляются из-за карантина, специалисты "Укрзализныци" не прекращали сотрудничать с международными коллегами.

"Сейчас соответствующее решение поддержало правление АО "Укрзализныця", на очереди — принятие решения белорусскими коллегами. После подписания соглашения сторонами пассажиры будут осуществлять поездки в сообщении с Республикой Беларусь по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу", — говорится в сообщении.

Тем временем "Укрзализныця" намерена запустить по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники.

Напомним также, что в апреле Кабинет министров дал "зеленый свет" восстановлению "европейской" колеи от Чопа до Ужгорода, которая позволит создать в областном центре Закарпатья транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины на поезда колеи 1435 мм в страны Европы.