Нардеп от "Слуги народа" осуществил "давнюю мечту", встретившись с Лукашенко (ФОТО)

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля встретился с Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Об этом сообщает белорусское госинформагентство БЕЛТА.

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", — приветствовал Лукашенко украинского гостя.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", — ответил ему Шевченко.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что для него важна эта встреча, и выразил надежду, что она станет "добрым сигналом" и будет способствовать развитию отношений Беларуси и Украины.

"Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", — сказал он.

При этом политик в связи с визитом Шевченко усомнился, что его сторонников в Украине в связи со сложившейся политической ситуацией стало меньше, как он полагал до того.

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь... Я думал, что их стало меньше, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", — отметил он.

В свою очередь, как прокомментировал изданию "Страна.ua" глава партии и замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко, данный визит стоит рассматривать как частную инициативу Шевченко.

"Фракция и партия его никуда не делегировали. И мне почему-то кажется, что МИД и ОП его тоже никуда не делегировали. То есть, он лично поехал, это его частная инициатива. Соотвественно, он действует как частное лицо. Но есть конституционные разъяснения, что депутат всегда депутат. Даже если он действует как депутат — то действует как депутат Шевченко, не представляя власть, фракцию, партию и так далее", — отметил он.

В то же время, по словам Корниенко, такие действия нардепа от его политсилы, по меньшей мере, противоречат внешней политике Украины.

"Мне кажется, что это, как минимум, нарушает порядок реализации внешней политики Украины, согласованности действий между ветвями власти. У нас есть определенное отношение к тому, что происходит в Беларуси, Рада принимала постановление. Есть позиция МИД. Господин Шевченко проявляет инициативу, которая может быть излишней", — заявил замглавы фракции.

Он также сообщил, что на заседании фракции от Шевченко потребуют объяснений в связи с произошедшим, равно как и объяснений от его коллеги Николая Тищенко по поводу празднования дня рождения его жены в ресторане во время локдауна.

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"Будем ли что-то решать по этому поводу? На фракции, как минимум, будем требовать объяснений от него, также как и от господина Тищенко по вчерашнему инциденту. А дальше депутаты будут определяться, что дальше можно предложить. По поводу исключения из фракции? Фракция может принимать любое решение на своих заседаниях, иногда принимаются решения об исключении. Не исключено, что любого депутата, включая меня, могут исключить. У нас нет святых", — подчеркнул Корниенко.

При этом он отметил, что достаточность оснований для исключения Шевченко из фракции за визит в Беларусь находится под вопросом.

Напомним также, что Шевченко присутствовал на Всебелорусском народном собрании, проходившем в Минске 11-12 февраля 2021 года и на котором выступал, в частности, и Лукашенко.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, после которых власти объявили, что Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Это вызвало самые масштабные в истории страны протесты, сопровождавшиеся систематическим применением чрезмерной силы со стороны белорусских силовиков не только к активным протестующим, но и к любым гражданам, заподозренным в нелояльности. Несмотря на затихание уличной протестной активности в стране, беспрецедентная кампания по давлению на граждан в различных сферах жизни со стороны фактических властей продолжается до сих пор.

США, Евросоюз, а с ними и Украина переизбрание Лукашенко и его статус президента не признают, считая его полномочия завершившимися 6 ноября 2020 года.