Политика 30 минут назад

"Тексты получил у Путина": Аваков назвал Лукашенко свихнувшимся параноиком

Глава МВД Украины посоветовал президенту Беларуси попить водички и успокоиться

Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1 Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко, который объявил об усилении границы с Украиной.

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

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"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина", — написал он в соцсети.

"Но, если кто-то сходит с ума — не значит, что все должны действовать также! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", — добавил Аваков.

Он также заверил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. По мнению министра, народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

"Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам -  не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — резюмировал Аваков.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а с Украиной ее усилят.

После выборов и начала массовых протестов в Беларуси Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести перевыборы, на что в Минске отреагировали довольно нервно, а катализатором конфликта стало то, что Беларусь выдала "вагнеровцев" России, а не Украине.

Впоследствии Украина остановила все контакты с белорусскими властями. А Верховная Рада Украины поддержала позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, признав их недемократическими, и заявила о готовности поддержать санкции против белорусских властей.

Белорусские же власти и сам Лукашенко обвиняют Украину, в частности, в том, что она "участвует в попытке США уничтожить белорусское государство". Например, Лукашенко назвал Украину сателлитом США.

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