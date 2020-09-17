Юг Украины больше поддерживает Лукашенко, а Восток — предлагает не вмешиваться, — опрос

У украинцев нет единого мнения в оценке ситуация в Республике Беларусь после того, как там 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, однако почти 27% поддерживают оппозицию, которая выступила против Александра Лукашенко.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины. Исследование общественного мнение проводилось с 5 по 14 сентября. В нем приняло участие 1202 респондента, погрешность выборки составляет 3,2%.

Отмечается, что 15,8% опрошенных граждан считают, что украинское государство и общество должны оказать моральную поддержку Александру Лукашенко и его сторонникам. Около 27% высказываются в поддержку белорусской оппозиции, а 33% считают, что Украине вообще не следует поддерживать ни одну из сторон конфликта.

Авторы исследования также отмечают, что общественное мнение относительно кризиса в Беларуси имеет заметные региональные особенности. Например, жители южного макрорегиона больше склоняются к поддержке Александра Лукашенко (29,4%), чем оппозиции (16,2%), или политики невмешательства (24,3%). На западе и центральных областях наоборот, чаще высказываются в поддержку оппозиции (35% и 32% соотвественно). В восточном регионе большая часть респондентов считает, что Украине не следует поддерживать ни одну из сторон (47,5%).

Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.

В заявлении говорится, что ВР считает, что выборы в Беларуси прошли в условиях полного отсутствия свободных СМИ, международных наблюдателей, с существенными нарушениями в регистрации кандидатов и непрозрачным подсчетом голосов.