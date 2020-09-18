Беларусь усилила границы с Украиной и закрыла — с Польшей и Литвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а с Украиной ее усилят.

Об этом он заявил на провластном концерте, передает российское издание "Новая газета".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к большому сожалению, с нашей братской Украиной", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в последние месяцы вынужден вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу "выстроить совместную защиту Союзного государства".

Известно, что после распада Советского Союза отношения между Украиной и Беларусью никогда не были столь плохими, как сейчас.

После выборов и начала массовых протестов в Беларуси Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести перевыборы, на что в Минске отреагировали довольно нервно, а катализатором конфликта стало то, что Беларусь выдала "вагнеровцев" России, а не Украине.

Впоследствии Украина остановила все контакты с белорусскими властями. А Верховная Рада Украины поддержала позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, признав их недемократическими, и заявила о готовности поддержать санкции против белорусских властей.

Белорусские же власти и сам Лукашенко обвиняют Украину, в частности, в том, что она "участвует в попытке США уничтожить белорусское государство". Например, Лукашенко назвал Украину сателлитом США.