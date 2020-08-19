Лукашенко пригрозил Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков" в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД страны предупредить президента Украины Владимира Зеленского и западных лидеров об ответственности за "разжигание беспорядков".

Об этом он сказал в среду, 19 августа, во время заседания Совбеза, передает "БелТА".

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"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", — заявил Лукашенко.

В связи с этим он предостерег западных лидеров от действий, направленных против его режима.

"Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", — пригрозил глава Беларуси.

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.

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Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.

Против активистов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.

В ОБСЕ обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций против режима Лукашенко.

Кроме того, целый ряд стран призвал провести в стране новые выборы.