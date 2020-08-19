Стало известно о гибели еще одного участника акций протеста в Беларуси

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову во время акции протеста 11 августа в Бресте.

Об этом сообщает белорусское издание TYT.BY со ссылкой на информацию от родственников погибшего.

Родственники мужчины сообщили, что, по информации очевидцев, Шутов шел возле Администрации Московского района Бреста, а не дрался и не вступал в конфликты. Выстрел в него, по мнению очевидцев, был сделан с крыши здания.

Родственники Шутова сообщили, что не могли найти его двое суток. Как им удалось выяснить, его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Позднее его дочь Людмила сообщила журналистам, что у ее отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

Как стало известно изданию из собственных источников, Шутов был переведен из Бреста в Минск в бессознательном состоянии с диагнозом "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание". Утром 19 августа мужчина умер. Смерть участника акции подтвердили и в пресс-службе Минздрава Республики Беларусь.

"С прискорбием сообщаем, что 19 августа, скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов.

Напомним, что 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, не смотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", — говорится в сообщении ведомства.

Геннадий Шутов умер в госпитале из-за полученного ранения. Фото: TYT.BY

Отметим, что в МВД Беларуси ранее сообщали, что 11 августа в Бресте милиция стреляла в участников акции протеста на поражение. В результате один человек был ранен.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — сообщили тогда в ведомстве.

По официальным данным, всего во время акций протеста в Беларуси погибли четыре человека.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжаются вторую неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.

По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают.

Первая неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Также к акциям протеста присоединились сотрудники крупнейших предприятий страны, объявив забастовки.