Десятый день протестов в Беларуси: Лукашенко обвинил оппозицию в "попытке захвата власти"

Представители белорусской оппозиции сообщили о том, что уже определен изначальный состав Координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси, и его первое заседание должно состояться в ближайшее время. В ответ президент страны Александр Лукашенко заявил, что создание этого совета — это попытка захвата власти, и пригрозил принять меры.

Тем временем в Беларуси продолжаются забастовки сотрудников ряда предприятий, а вечером 18 августа запланирована акция оппозиции в Минске. По состоянию на 19.00, на площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек.

В то же время, в Гомеле и Могилеве людей собрали на провластный митинг.

Провластный митинг в Могилеве. Фото: TYT.by

Как отмечает TYT.by, некоторые работники организаций сообщали изданию о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ.

Митинг в поддержку Лукашенко в Гомеле. Фото: TYT.by

Накануне, 17 августа, представители оппозиции сообщили, что предварительный состав Координационного совета по трансферу власти в Беларуси уже определен: в него вошли предприниматели, правозащитники, юристы, журналисты и политики. Как заявила лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, процесс формирования его основного состава еще идет, но первое заседание уже состоится в ближайшие дни.

Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Республики Беларусь заявил, что создание Координационного совета — "попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", передает БелТА. По его словам, совет состоит "из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, — сказал он, — Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

Тем временем и 18 августа в Беларуси продолжаются забастовки на некоторых предприятиях. Среди них "Беларуськалий", Минский тракторный завод (МТЗ), Минский завод шестерен и другие. К забастовке присоединилась часть сотрудников белорусского государственного телевидения и радио. Протестующие поддерживают их, собираясь у зданий предприятий.

18 августа также прошел митинг у стен следственного изолятора №1 на улице Володарского в Минске, где до сегодняшнего дня находился Сергей Тихановский — муж оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, который сам собирался участвовать в выборах, но был задержан задолго до дня голосования. Таким образом участники акции хотели поздравить его с днем рождения. Однако, позднее стало известно, что его увезли из СИЗО№1 в изолятор в Жодино.

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила о третьем погибшем участнике акций протеста. Согласно данным ведомства, 16 августа его сбил автомобиль на Партизанском проспекте в Минске. Погибший — 19-летний Артем Поруков. При этом, его родственники не верят в версию МВД и не знают, участвовал ли он в акции протеста и почему перебегал улицу рядом с пешеходным переходом. Родные допускают, что он мог попасть под машину, пытаясь от кого-то убежать.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжались всю неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек. По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают. Более того, в ходе акций протеста погибли по меньше мере два человека. Информацию о третьей жертве — мужчине, который попал под автозак в ночь на 10 августа, — в МВД не подтверждают.

Неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.