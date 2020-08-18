Лукашенко снова созвонился с Путиным и привел в боеготовность войска на западных границах

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.
На этот раз в связи с переговорами последнего с лидерами Франции и Германии, сообщает "БелТА".
Указано, что Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.
Также Лукашенко заявил, что расценивает создание координационного совета белорусской оппозиции как попытку захвата власти в стране.
По его мнению, мирные акции и забастовки призваны" убаюкать власть и особенно силовые структуры". Он также прокомментировал создание оппозиционного штаба для передачи власти.
"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — подчеркнул Лукашенко.
Он также пригрозил, что власти будут принимать адекватные меры против тех, кто вошел в этот штаб.
"У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", — предупредил глава государства.
При этом Лукашенко добавил, что в штаб вошли "обиженные" бывшие представители власти и "откровенно отвязанные нацисты".
Кроме того, Лукашенко подтвердил озабоченность ситуацией вдоль западных границ страны. В связи с этим Министерство обороны Беларуси развернули и привели в полную боеготовность войска.
"Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", — заявил президент на совещании Совбеза страны.
Лукашенко утверждает, что в стране появляются проблемы внутри и извне, и "это скоординированные действия".
По его словам, для наведения порядка в Беларуси пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.
До этого Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно для стабилизации ситуации на юго-западе страны.
Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.
Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.
По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".
Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику.
Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.
Сам Лукашенко настаивает на своей победе и не прекращает пугать развалом Беларуси в случае его отставки. Также он считает, что протестами руководят из-за рубежа и это уже "агрессия против Беларуси".