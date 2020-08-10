Выборы в Беларуси: Тихановская объявила себя победителем и позвала Лукашенко на переговоры

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем прошедших выборов.

Она также предложила действующему президенту страны Александру Лукашенко сесть за стол переговоров, сообщает "МБХ медиа" в Telegram.

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По словам Тихановской, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

"Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать", — отметила Тихановская.

Она также заверила, что готова встретиться с Лукашенко.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту в стране.

По предварительным данным, объявленным ЦИК Беларуси, на выборах президент Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Тихановская якобы получила 9,9%.

Напомним, после окончания голосования на выборах президента и объявления о том, что по предварительным итогам победил Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты, которые сопровождаются столкновениями митингующих с силовиками, драками и задержаниями.