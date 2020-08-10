Предварительные результаты выборов в Беларуси: у Лукашенко 80%, у Тихановской — 9,9%

На выборах в Беларуси по предварительным результатам побеждает действующий президент Александр Лукашенко.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина официально заявила, что за него проголосовали 80,23% избирателей, сообщает hromadske.

При этом главная оппонентка Лукашенко оппозиционный кандидат Светлана Тихановская якобы набрала 9,90% голосов.

В свою очередь Анна Конопацкая набирает 1,68% голосов, Сергей Черечень — 1,13% и Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

В то же время в комиссии не указывают, сколько голосов они уже подсчитали, но уверяли, что результаты "уже сильно не изменятся".

Известно, что явка на президентских выборах в Беларуси составила 84,23%.

Также Ермошина заявила, что ночью ЦИК эвакуировали из Дома правительства, поэтому комиссия смогла обработать результаты только утром.

Напомним, по данным государственных экзитполов также побеждал Лукашенко с 79,7% голосов, а у Тихановской было 6,8%.

Однако, по данным экзитпола оппозиционного кандидата, она набрала 80% голосов избирателей и победила уже в первом туре.

Люди, несогласные с объявленными результатами экзитпола вечером 9 августа вышли на акции протеста в разных городах Беларуси. СМИ сообщают о насилии со стороны правоохранителей и нескольких пострадавших участниках.

На фоне протестов оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала правоохранителей и военных остановить насилие и "помнить о том, что они — часть народа".

Уже утром Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении уголовных дел из-за протестов. Там говорят, что протестующие совершали насилие против милиции, однако о действиях самих правоохранителей не вспоминают. Также официально не сообщили о количестве задержанных протестующих.