По данным экзитпола на выборах в Беларуси победил Лукашенко

По данным официального экзитпола на выборах президента Белоруссии победил действующий президента страны Александр Лукашенко с результатом 79,7%.

Об этом, со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО", сообщает издание Белта.

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Если говорить о других кандидатах, то Светлана Тихановская набрала 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка — многоступенчатая, комбинированная.

Напомним, что 9 августа, в Беларуси прошли выборы президента страны. При этом были задержаны несколько человек из штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. В частности, начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получили 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.