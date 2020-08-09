Выборы в Беларуси: из штаба оппозиции задержали семь человек

Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента страны. При этом по всей стране наблюдаются проблемы с интернетом.

Как сообщает Tut.by, жители страны сообщают о перебоях в работе мобильной связи и проводного интернета сразу у нескольких операторов.

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В частности, проблемы возникают у пользователей операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" и др. Также белорусы имеют проблемы с доступом к новостным сайтам, мессенджеру Telegram, а также сервису YouTube.

Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков утверждает, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности из-за рубежа.

"Сейчас наблюдаются перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузки каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим", — заявил он.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявил о большой волне DDoS-атак на государственные ресурсы. Атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты Комитета по государственной безопасности Беларуси и Министерства внутренних дел Беларуси.

По информации Tut.by, сегодня, 9 августа, были задержаны несколько человек из штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. В частности, начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получили 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.

Напомним, в Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 наемника частной военной компании "Вагнера". Следствие говорит, что они приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа. Позже их взяли под стражу.

Известно, что среди задержанных много тех, кто воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Именно поэтому СБУ хочет экстрадировать их и судить.