Суд в Беларуси арестовал всех задержанных российских наемников

В Беларуси под стражу взяли 33 задержанных неподалеку Минска российских наемников частной военной компании "Вагнера".

Они были боевиками на востоке Украины, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

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"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них избрана и прокурором санкционированная мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал Носкевич.

Он обратил внимание, что основная часть обстоятельств в этом деле является следственной тайной.

"Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины (боевики)", — добавил глава СК.

В свою очередь посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Беларуси безосновательно. Он добавил, что Россия ожидает доказательств по обвинению и обоснования возбуждения дела.

В МИД РФ уточнили, что задержанные ехали транзитом в Стамбул со всеми необходимыми документами.

Напомним, российских боевиков ЧВК "Вагнера" задержали 29 июля. Они якобы приехали в Беларусь дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа. Среди задержанных много тех, кто воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Именно поэтому СБУ хочет экстрадировать их и судить.

Офис генпрокурора Украины уже объявил подозрения по факту участия в террористической организации 28 участникам российской частной военной компании "Вагнера", которых ранее задержали в Беларуси. Среди них 9 украинцев.

Перед этим белорусские дипломаты передали список задержанных наемников в Украину и попросили, чтобы здесь проверили, принимали ли они участие в преступлениях против Украины, в частности, в военных действиях.