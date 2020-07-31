Беларусь передала Украине список задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" — Кулеба

Беларусь передала Украине весь список задержанных в Минске наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом сегодня, 31 июля, в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский был приглашен в МИД Беларуси.

"Список задержанных Беларусью граждан мы получили. МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения упомянутыми лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", — сказал Кулеба.

При этом, глава МИДа не назвал точное количество граждан Украины, которые фигурируют в этом списке, однако подчеркнул, что их не семеро, как сообщалось ранее.

"Мы сразу передали список украинским компетентным органам для изучения. Что касается количества граждан Украины, могу сказать точно, что их не семеро. Мы должны проверить весь список, потому что могут быть разные ситуации. Например, кто-то при задержании представил себя как гражданин Украины, а кто-то как гражданин РФ, но это не исключает, что у этого человека может быть паспорт Украины — отметил Кулеба.

Напомним, в Беларуси сообщили о задержании под Минском 32 боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Еще одного задержали на юге страны.

Правоохранители получили информацию, что на территорию Беларуси прибыли более 200 боевиков для "дестабилизации ситуации в период избирательной кампании". Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Против задержанных наемников возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

Белорусское информагентство БелТА обнародовало полный перечень задержанных. Среди них — наемники, которые воевали на Донбассе против Украины и в Сирии на стороне режима Башара Асада.

В связи с этим, Служба безопасности Украины сообщила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании "Вагнера".