Происшествия 1 час назад

СБУ будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера"

Сейчас уточняется, сколько задержанных планируют экстрадировать

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщает "BBC Украина".

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Указано, что с соответствующей инициативой спецслужба обратится в Офис генпрокурора Украины.

Согласно международным правилам, именно прокуратура должна подавать запрос на экстрадицию.

Также отмечается, что сейчас уточняется, сколько задержанных планируют экстрадировать.

Ранее в украинском Министерстве иностранных дел не исключили возможность экстрадиции, но отметили, что этот вопрос будут решать правоохранительные органы.

Напомним, в Беларуси сообщили о задержании под Минском 32 боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Еще одного задержали на юге страны.

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Правоохранители получили информацию, что на территорию Беларуси прибыли более 200 боевиков для "дестабилизации ситуации в период избирательной кампании". Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Против задержанных наемников возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

Белорусское информагентство БелТА обнародовало полный перечень задержанных. Среди них — наемники, которые воевали на Донбассе против Украины и в Сирии на стороне режима Башара Асада.

Из-за задержания наемников кандидатов в президенты Беларуси предупредили о том, что на массовых митингах возможны провокации.

Ранее Delo.ua сообщало, что изменилось в Беларуси за последние годы, почему избирательная кампания в стране пошла не по привычному сценарию и есть ли вероятность, что Александр Лукашенко, бессменно руководящий страной уже 26 лет, покинет свой пост.

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