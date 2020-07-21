"Лукашенко напуган": почему Беларусь взбунтовалась перед выборами и причем здесь Россия

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа, но кампания в этот раз пошла не по привычному сценарию. Впервые за многие годы страна столкнулась с акциями протеста против традиционных "избирательных" расправ ее президента Александра Лукашенко с оппозиционными кандидатами. Митинги и флешмобы в городах не останавливают даже массовые задержания, а противники Лукашенко объединились в борьбе против него.

Delo.ua разбиралось, что изменилось в Беларуси за последние годы и подтолкнуло ее жителей протестовать, несмотря на репрессии, какова вероятность, что Лукашенко покинет президентский пост и чего от соседней страны добивается Россия.

Что стало катализатором протестов

Александр Лукашенко на посту президента Беларуси находится с 1994 года — уже 26 лет, переизбираясь 5 раз подряд. Но нынешняя президентская гонка в соседней стране может стать уникальной, и у этого есть целых ряд причин. С одной стороны, репрессии и аресты, силовое воздействие на несогласных для режима Лукашенко — не новость. С другой — за последние годы белорусское общество прошло определенную трансформацию.

В частности, за последние несколько лет в нем сформировалась новая группа — так называемый городской средний класс. Ее представляют в большей степени молодые квалифицированные специалисты, работающие на себя, объясняет эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич. Многие годы они жили в условиях своеобразной внутренней экономической миграции и по большому счету не интересовались политикой. Однако, ситуацию изменила пандемия, прогнозы относительно мирового экономического кризиса и закрытые границы при том, что государство логику своих действий не разъясняло, объясняет эксперт.

"Речь идет не о реагировании белорусской системы на коронавирус, а о коммуникации. Лукашенко в свойственной ему манере попробовал коммуницировать со своим традиционным электоратом — те же шутки про водку, трактор. Но для человека, который зарабатывает головой, нужно несколько иное — нужно описать алгоритм действий, причины и последствия. Этого нет, но есть разговоры про водочку. То есть — недостаток коммуникации и информации. Это вызывает недовольство, которое перешло в политическую плоскость", — говорит Тышкевич.

Впрочем, на фоне тех же процессов негативные настроения появились и у традиционного электората Лукашенко. Это, как объясняет Тышкевич, привело к тому, что две базовые социальные группы начали задавать неудобные вопросы. И если с традиционным электоратом власть привычно может коммуницировать при помощи СМИ, то для так называемого городского среднего класса идеологическая машина Лукашенко не работает.

С другой стороны, протестные настроения в Беларуси стали также результатом усталости общества от бессмертного авторитарного режима Лукашенко, который за эти годы сосредоточил на себе беспрецедентную власть. Более того, как утверждает координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики в 2010 году Андрей Санников, на сегодняшний день речь идет о реальном восстании против белорусов против диктатуры. По его словам, людей не пугают даже массовые аресты, и акции протеста продолжаются.

"Понятно было, что режим Лукашенко давно уже не справляется ни с экономикой, ни с общественной жизнью в Беларуси, никаких мер для улучшения жизни людей не предлагается, никаких реформ не происходит. Единственное, чем занимается режим — собственным обогащением. Восстание вызревало, в 2017 году была своего рода генеральная репетиция, когда народ выступил против так называемого "закона о тунеядцах" и прокатились акции протеста. Впервые за долгие годы вся Беларусь протестовала против этого закона. Опять же применили силу, начали посадки. Им удалось погасить протесты, а закон так и не приняли. В этом году, когда Лукашенко решил опять переизбрать себя, восстала вся Беларусь", — говорит Санников.

Александр Лукашенко находится на посту президента Беларуси 26 лет. Фото: Getty Images

При этом, белорусскую избирательную кампанию-2020 отличают не только протестные настроения части граждан. Отличается и реакция властей на происходящее — если раньше репрессии происходили уже после выборов, то в этот раз основные кандидаты оказались в тюрьме за несколько месяцев до них, подчеркивает он.

"Лукашенко настолько перепуган, что начал задолго до выборов. Он посадил фактически основных кандидатов, которые ему угрожали. Осталось три кандидата-спойлера (то есть кандидаты, которые не имеют шансов победить, но оттягивают на себя голоса — Delo.ua) и жена арестованного Сергея Тихановского. Она вместо него, ни никак не заменяет его, конечно", — говорит Санников.

Читайте также: В Верховной Раде озаботились развитием демократии в Беларуси

Существует ли вероятность, что Лукашенко проиграет выборы

Отдельная отличительная черта избирательной кампании в Беларуси — отсутствие каких-либо рейтингов политиков, в том числе и Александра Лукашенко. В результате данные об уровне поддержки действующего президента страны и условные, и диаметрально противоположные. Например, в мае ряд белорусских онлайн-изданий провели онлайн-опрос электоральных настроений жителей страны. Результат стал неожиданным: готовность голосовать за Лукашенко выразили 3%-6% респондентов. Более того, цифра "3%" пошла гулять в массы и стала частью лозунга противников президента Беларуси — формулировка "Саша 3%" и "Психо3%" регулярно используется ими.

"3%" стало вирусным символом протеста против Лукашенко. Фото: Getty Images

"Официальных рейтингов нет и не будет. Реальные социологические исследования в Беларуси не проводятся и независимых опросов тоже нет. В диктаторских условиях опросы общественного мнения просто невозможны. Но "Саша 3%" соответствует настроениям людей, — говорит Санников, — Я думаю, что его рейтинг — в пределах 10% в лучшем случае. Еще в 90-е годы, когда социологические исследования были возможны, у него по Беларуси был рейтинг 22%".

При этом, как отмечает Игар Тышкевич, несколько месяцев назад произошла утечка информации Института социологии национальной академии наук Беларуси о рейтинге доверия Лукашенко — по состоянию на май президенту страны доверяли 24% жителей Минска. Впрочем, и эти его цифры электоральный рейтинг отобразить не могут. По предположениям Тышкевича, он будет в 1,5-2 раза выше, чем рейтинг доверия.

Однако, как отмечает эксперт, ключевой для президента Беларуси является задача получить минимум 50% реальных голосов, однако их у него на сегодняшний день нет.

В то же время, как говорит исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, в условиях белорусского избирательного процесса смоделировать нужное количество голосов за Лукашенко не является проблемой.

"Я не сомневаюсь, что будут нарушения. Но не стоит забывать, что уровень поддержки Лукашенко достаточно высок среди жителей сельской местности и небольших городов. Несмотря на то, что рейтинги не публикуются, "Саша 3%" — это далеко не тот показатель, который есть у Лукашенко. Однозначно, он выигрывает", — говорит Максак.

В любом случае, по мнению Тышкевича, Лукашенко необходимо удерживать свой традиционный электорат хотя бы на уровне нейтральной оценки, и это позволит ему чувствовать себя в безопасности.

"Городской средний класс — это в лучшем случае 20-30% жителей городов. В селах его попросту нет. В таком случае Лукашенко может чувствовать себя в безопасности. И именно за это сейчас идет война: чтобы акции протестов не вышли за пределы крупных городов, и чтобы хотя бы часть представителей городского среднего класса перешла из лагеря "я против" хотя бы в лагерь "мне все равно" или "это не моя война", — говорит эксперт.

При этом, в этот раз подтвердить честность президентских выборов в Беларуси даже не будет пытаться и Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ — организация не будет направлять в страну наблюдательную миссию из-за того, что не получила своевременное приглашение. И, как заявляет Андрей Санников, такая ситуация была создана преднамеренно.

"Лукашенко понимает, что ненависть к нему зашкаливает. И когда он начал репрессии за несколько месяцев до назначенной даты так называемого голосования, он понял, что ни один международный наблюдатель ему не нужен. Все это была игра — они пригласили наблюдателей тогда, когда уже было поздно, и БДИПЧ совершенно закономерно отказалось, потому что есть определенные правила", — говорит он.

Оппоненты без шансов

Отобрать Лукашенко бразды правления страной вряд ли получится и у официально зарегистрированных кандидатами в президенты его оппонентов. Всего в выборах, помимо действующего президента, будут участвовать еще четыре претендента на главный пост — жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, сопредседатель общественной организации "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и глава партии "Грамада" Сергей Черечень.

Наибольшее внимание сосредоточено вокруг Тихановской и ее кампании под лозунгом "Стоп таракан". Изначально кандидатом в президенты Беларуси должен был стать ее муж, блогер Сергей Тихановский, но его не допустили к сбору подписей — необходимому условию для регистрации кандидатом, а потом и вовсе задержали якобы за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Еще два оппозиционных представителя, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко, и вовсе не были зарегистрированы белорусской Центральной избирательной комиссией. Так, ЦИК отказалась засчитывать необходимые 100 тысяч подписей за выдвижение экс-директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Второй оппонент — экс-глава "Белгазпромбанка", белорусской "дочки" "Газпромбанка", Виктор Бабарико, который ранее был арестован по обвинению в коррупции, также не был допущен к участию в выборах. Принимая такое решение, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сослалась на не указанные в декларации Бабарико доходы, которые он получал во время "преступной деятельности", руководя "организованной преступной группой", а также на то, что он использовал "незаконную иностранную помощь".

После того, как ЦИК отказалась регистрировать Бабарико и Цепкало кандидатами, в Минске и других городах состоялись массовые протесты. В итоге, задержаны были свыше 250 человек, но на следующий день несколько тысяч человек пришли к ЦИК, чтобы подать жалобы на решение Центризбиркома. Впрочем, после этого ситуация тоже не изменилась. После этого штабы Цепкало, Бабарико и Тихановской заявили об объединении своих усилий. В случае победы 9 августа, они пообещали повторно провести президентские выборы в Беларуси. Впрочем, в вероятности такого исхода политические эксперты сомневаются. По мнению Геннадия Максака, конкуренцию Лукашенко Тихановская вряд ли составит, а само объединение штабов выглядит как формальность.

"Это люди из разных социальных лагерей, у них достаточно отличаются электоральные ниши, и я не вижу, чтобы у них было общее виденье развития Беларуси, — говорит Максак, — Может быть каждый из них будет "расти" отдельно. Но на данный момент ниша для оппозиции достаточно узкая, и среда для роста, генерации нового поколения оппозиции очень неблагоприятная".

Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, Светлана Тихановская и супруга Валерия Цепкало Вероника. Фото: Facebook Виктора Бабарико

При этом, как считает Игар Тышкевич, все три кампании — это, скорее политический задел на следующий электоральный цикл и на возможную политическую трансформацию в стране. По мнению эксперта, такие изменения так или иначе произойдут вслед за трансформацией белорусского общества. А до тех пор протестные настроения, которые уже были запущены, не остановятся, считает он.

С этим мнением согласен и Андрей Санников. По его словам, Лукашенко может некоторое время удерживать ситуацию силой, но полностью придушить протесты он не сможет. Более того, по мнению экс-политика, не исключено, что нынешний президент Беларуси может покинуть свой пост еще до выборов.

"Он уже власть потерял, уже люди открыто смеются. Люди идут пачками в тюрьмы, но все равно продолжают протесты. Это совершенно иная ситуация, и я считаю, что есть большая вероятность, что еще до 9 августа Лукашенко не станет, — говорит Санников, — Я надеюсь, что то, что сегодня происходит в Беларуси, показывает, что народ не собирается мириться с тиранией".

Без России не обошлось

Еще один аспект, влияющий на президентские выборы в Беларуси, — активное вмешательство в процесс России. Как отмечает Тышкевич, главная задача таких действий — не сменить президента Беларуси, а снизить его легитимность и в глазах населения, и для вертикали власти. По мнению эксперта, таким образом официальный Кремль пытается добиться полноценного политического представительства в Беларуси, которого пока не имеет.

"Дело в том, что в отличие от Украины, в Беларуси Лукашенко — авторитарный лидер, который очень любит власть, поэтому там было невозможным создание пророссийской политической партии. Все попытки политической связи с Россией заканчивались тюрьмой для всех белорусов, которые в это играли, без исключения. Лукашенко говорит, что "дружит" с Россией, но для него кошмарный сон — если Россия будет иметь в Беларуси собственный политических проект", — говорит Тышкевич.

Более того, как отмечают эксперты, ставка вероятно могла быть сделана на Виктора Бабарико как на "своего" кандидата. Его опыт работы в белорусской "дочке" российского "Газпромбанка" и участие в его кампании штатных сотрудников банка и других структур "Газпрома" могут свидетельствовать о российской поддержке.

Впрочем, это лишь одна из целей РФ. По мнению Геннадия Максака, задача Кремля — вернуть санкционное давление Запада на Беларусь, чтобы еще больше стимулировать ее сотрудничество с Россией. Отметим, что в том или ином виде ограничительные меры западных стран в отношении Беларуси существуют с 2004 года. Они связаны с репрессиями, нарушениями демократических стандартов и прав человека в стране. Однако, за последние 5 лет отношения между сторонами немного улучшились.

"С 2015 года Беларусь восстанавливает отношения с Европейским Союзом и США. Санкции снимаются, проводятся встречи на высоком уровне, приезжают европейские функционеры, принято решение в Вашингтоне о возобновлении дипломатических отношений на уровне послов. Это, конечно, не нравится Кремлю, который считает Беларусь стратегически-зависимым партнером. Поэтому, задача "максимум" для Кремля — снова закрыть "окно возможностей" для того, чтобы Беларусь двигалась в этом направлении", — говорит Максак.

Эксперт отмечает, что перспектива сближения Беларуси с ЕС — это долгий процесс, но Россия уже сейчас видит в этом безопасностные проблемы. Поэтому для нее выгодно, чтобы санкции в отношении Беларуси были возобновлены.

Впрочем, как считает Андрей Санников, главная цель Российской Федерации — инкорпорация Беларуси в нее. И если режим в стране останется неизменным, то под угрозой окажется независимость Беларуси и безопасность ее соседей — Украины, Польши и стран Балтики, уверен он.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua