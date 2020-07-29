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В Беларуси задержали 32 российских боевика частной военной компании Вагнера

Россияне прибыли в Минск якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Getty Images Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Getty Images

В Беларуси в ночь на среду, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера.

Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает БЕЛТА.

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Как рассказали в правоохранительных органах страны, была получена информация о прибытии на территорию государства из РФ более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

"По прибытии в столицу Беларуси в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", — говорится в сообщении.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари.

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Указано, что спиртного они не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

"Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", — информирует агентство.

При этом в распоряжение издания попал список задержанных граждан Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров об углубленной интеграции России и Беларуси Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган.

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