"Им наплевать на этих ребят": Лукашенко высказался о задержанных боевиках Вагнера

Генеральные прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным членам ЧВК Вагнера.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Им наплевать на этих ребят", — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян под Минском.

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Напомним, в Беларуси, под Минском 29 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

При этом в распоряжение издания попал список задержанных граждан Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров об углубленной интеграции России и Беларуси Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган.