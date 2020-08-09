Политика 4 часа назад

Лукашенко договорился с Путиным по поводу боевиков "Вагнера"

По заверению главы Беларуси, Путин передал ему письмо, в котором излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян под Минском.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", у президентов двух стран состоялся телефонный разговор по инициативе Путина.

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"С Путиным договорились разобраться по боевикам", — заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси подчеркнул, что эту ситуацию "может быть, третья страна спровоцировала".

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", — отметил Лукашенко.

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Он также сообщил, что Путин передал ему письмо, в котором излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие.

Белорусский лидер при этом заявил, что "никакие Вагнеры" не повлияют на отношения Беларуси и России.

По его словам, во время телефонного разговора Путин сказал ему, что "мы в одной лодке".

"С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси, под Минском, в ночь на среду, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера.

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