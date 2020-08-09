В Минске начались столкновения между силовиками и протестующими (ФОТО, ВИДЕО)

В Минске начались столкновения между протестующими и силовиками. По данным местных СМИ, уже есть первые задержанные. При этом ранее оппозиционные политики объявили общий сбор жителей столицы Беларуси у стелы "Минск — город-герой".

"Мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко (действующий президент страны)", — говорится в сообщении, распространяемом в соцсетях.

По информации местных жителей, столица Беларуси "гудит", в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Возле стелы применили светошумовые гранаты. Кроме того опять появилась информация о том, что доступ к белорусским сайтам оказался ограничен. Также местные СМИ сообщают, что один из автозаков правоохранителей протаранил протестующих.

"ОМОНа пару сотен, людей около 5 тысяч. Люди перекрыли Машерова, вышли на дорогу идут в сторону ОМОНа. Против них применили светошумовые гранаты. Много новых протестующих подходят к Стеле. Выстраивается ОМОН со щитами. От площади Октябрьской в сторону Немиги поехали 4 автозака и еще синий бус. Люди разошлись, чтобы пропустить скорую и ОМОН тоже. Среди протестующих есть люди в жилетах медпомощи, скорее всего это волонтеры", — отмечают в издании Белсат.ТВ.

"Лежат новостные ресурсы, даже прогосударственные и официальные страницы. В Минске перестали работать агрегаторы такси. В стране масштабные перебои с интернетом и связью", — сообщают местные паблики.

В Минске начались избиения ОМОНа.

То есть, чем бы ни закончилась сегодняшняя ночь, последствиями будут либо репрессии, либо люстрации. pic.twitter.com/FnlrFjjkDp — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) August 9, 2020

Применение светошумовых гранат в Минске pic.twitter.com/L72uAFQc8V — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

При этом известно, что задержанные есть не только в Минске, но и других городах — Гомеле, Могилеве и Витебске. По информации очевидцев, правоохранители увозят людей с центральных площадей, но быстро отпускают. По данным издания Belsat.eu в Пинске (город на Брестской области) на центральной площади собралось около 1 тысячи человек. В городе протестующие заблокировали мэрию, глава города ведет с ними переговоры. Защищать здание могут только 20 ОМОНовцев, потому что остальные забрали в Минск. На помощь пришли еще пограничники.

Напомним, что по данным официального экзитпола на выборах президента Белоруссии победил действующий президента страны Александр Лукашенко с результатом 79,7%. По данным экзит-пола оппозиционной кандидатки Светланы Тихановськой, она набрала 80% голосов избирателей и победила уже в первом туре.