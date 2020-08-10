В Минске погиб участник акции протеста против результатов выборов — правозащитники

В Минске погиб один из участников акции протеста, прошедшей вечером и ночью с 9 на 10 августа, после завершения голосования на президентских выборах в Беларуси. Мужчина получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Прибывшие на место, медики скорой помощи не смогли его спасти.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Однако, белорусские правоохранители эту информацию опровергают.

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"У нас не было жертв", — сказала изданию "Радыё Свабода" пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть факт смерти во время акций протеста.

Мужчина погиб в результате наезда спецтехники. Фото: Nexta

По данным центра "Весна", в больницах Минска находятся несколько десятков пострадавших. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также находятся в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска.

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Напомним, что акция протеста против предварительных результатов президентских выборов состоялась в Минске в ночь после голосования. По информации местных СМИ, один из автозаков правоохранителей протаранил протестующих. По их данным, спецтехника переехала человека и, не останавливаясь, протянула его несколько метров.

Издание TUT.BY сообщает, что представитель городского управления внутренних дел Минского исполкома Наталья Ганусевич не подтвердила того факта, что машина въехала в толпу. В Минской станции скорой медицинской помощи также отказались говорить о пострадавших в результате этого инцидента.