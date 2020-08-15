Лукашенко готов привлечь Россию к урегулированию ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов обращаться к России с целью совместного урегулирования общественно-политической ситуации внутри страны.

Об этом он заявил в субботу, 15 августа, на совещании в Минске, сообщает государственное информагентство "БелТА".

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим... То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси", — отметил Лукашенко.

По его словам, надо связаться с президентом России Владимиром Путиным.

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", — уверен Лукашенко.

Напомним, накануне выборов президента глава Беларуси заявлял о том, что против его страны идет гибридная война: при этом власть не знает, кто конкретно заинтересован в ней.

Как сообщалось, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Акции протеста сопровождаются кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяют против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате были задержаны около 7000 человек. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказаниям.