Жестокие избиения в СИЗО, результаты выборов, забастовки: шестой день протестов в Беларуси

Акции протеста в Беларуси, начавшиеся 9 августа, в день президентских выборов в стране, не утихают. К людям, которые выходили на улицы городов, чтобы выразить свое несогласие с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, присоединились работники десятков заводов. В то же время, если в первые дни протестов митингующих жестко разгоняли или задерживали силовики, то сегодня, 14 августа, как и накануне, акции прошли по большому счету мирно.

Delo.ua рассказывает о главных событиях шестого дня протестов жителей Беларуси.

Центризбирком Беларуси официально объявила результаты президентских выборов. Ожидаемо, победил в них, согласно данным комиссии, Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановскя набрала 10,1% голосов. Результаты других участников избирательной гонки такие: Анна Канопацкая получила 1,67% голосов, Андрей Дмитриев — 1,2%, Сергей Черечень — 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.

Масштабная забастовка работников десятков заводов в разных городах продолжается второй день. Несогласие с результатами выборов и действиями власти в отношении участников акций протеста высказывали сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ), Минского тракторного завода (МТЗ), предприятия "Белшина", нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан", Белорусского металлургического завода (БМЗ), предприятия "Беларуськалий" и десятков других. К акциям присоединились также сотрудники Минского метрополитена и национального аэропорта "Минск".

Ближе к концу дня рабочие МТЗ колонной пришли к Дому правительства на площади Независимости в Минске. Главные их требования: отставка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, в том числе, ООН и ЕС, снятие обвинений и освобождение всех политзаключенных.

По дороге к шествию присоединялись и другие участники акции протеста. У дома правительства они требуют, чтобы к ним вышел премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Отметим, что здание оцеплено силовиками, однако они опустили свои щиты, а протестующие встретили это овациями, обнимали их и дарили цветы.

Тем временем, белорусских Telegram-каналах появилась информация, что к Дому правительства стягивают спецтехнику и автозаки.

Из следственных изоляторов освободили часть задержанных в ходе акций протеста. Всего, по данным МВД Беларуси, за все дни протестов были задержаны порядка 7 тысяч человек. Накануне, 13 августа, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что всех задержанных отпустят до 6 утра. Днем 14 августа в ведомстве отчитались, что из изоляторов отпустили 2 тысячи человек, и что процесс их освобождения продолжается.

Вышедшие из СИЗО люди рассказывают о жестких избиениях и издевательствах со стороны силовиков. Впрочем, в ведомстве это отрицают.

Освобожденный из СИЗО показывает свои гематомы. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Также были освобождены украинские волонтеры организации "Восток SOS" Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, ведутся переговоры для освобождения еще одного — Романа Шишко.

В МВД Беларуси заявили, что акции протеста 13 августа были мирными, хотя "действия некоторых лиц носили агрессивный характер".

"Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами, — говорится в заявлении ведомства, — В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации".

Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала новое видеообращение, в котором призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

Она подчеркнула, что на тех участках, где подсчеты не фальсифицировали, она набрала от 60 до 70% голосов, а на одном участке — около 90%, и объявила сбор подписей тех, кто голосовал за нее на выборах.

Позднее она сделала заявление о готовности к переговорам с Лукашенко и объявила о создании "координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Александр Лукашенко тоже сделал заявление: на совещании по работе стройотрасли сообщил, что "живой и не за границей" и подчеркнул, что трудовые коллективы — это основа Беларуси, а забастовки в стране могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. По его словам, так государство никогда не раскрутит свое производство, передает "Белта".

"Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", — отметил глава государства.

Позднее во время шествия к Дому правительства рабочие МТЗ несли с собой плакаты с надписью "Нас не 20 человек, а 16 тысяч" в ответ на заявление Лукашенко.

Напомним, что акции протеста в Беларуси начались еще в день президентских выборов 9 августа, после того, как Центризбирком объявил предварительную победу на них действующего президента страны Александра Лукашенко. В первые дни протестующих жестко разгоняла полиция и ОМОН — против собравшихся людей применяли дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями. Тысячи людей, в том числе иностранные граждане и журналисты, были жестоко задержаны. За дни протестов погибли три человека, однако МВД Беларуси подтвердил смерть только двоих.

Главные требования протестующих в Беларуси — провести президентские выборы без участия в них Лукашенко и освободить всех политзаключенных, позднее к списку добавилось еще и требование освободиться всех задержанных участников акций протеста.