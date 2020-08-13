Пятый день протестов в Беларуси: что происходит на улицах городов соседней страны

Акции протеста в Беларуси начались еще в день президентских выборов 9 августа, после того, как Центризбирком объявил предварительную победу на них действующего президента страны Александра Лукашенко. В первые дни протестующих жестко разгоняла полиция и ОМОН — против собравшихся людей применяли дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями. Тысячи людей, в том числе иностранные граждане и журналисты, были жестоко задержаны. За дни протестов погибли три человека, однако МВД Беларуси подтвердил смерть только двоих.

Главные требования протестующих в Беларуси — провести президентские выборы без участия в них Лукашенко и освободить всех политзаключенных. Сейчас к списку добавилось еще и требование освободиться всех задержанных участников акций протеста.

Delo.ua рассказывает, как проходит пятый день протестов в Беларуси.

"Цепи солидарности". Акции протеста в Беларуси не имеют единого центра и рассредоточены как по стране, так и по разным частям городов. Накануне, 12 августа, митингующие стали проводить акции в новом формате — выстраиваясь в так называемые "цепи солидарности" вдоль дорог в города. Многие из них надевают одежду белого цвета, белые браслеты и приносят цветы.

Женщины выходят на мирные митинги в Беларуси. Фото: Getty Images

Отметим, что силовики такие акции не разгоняют. Сегодня, 13 августа, в таком формате протестов активно участвовали медики по всей стране.

К акциям протеста присоединились медики. Фото: TYT.by

Несмотря на то, что акции протеста длились весь день, основное количество людей на улицах белорусских городов уже традиционно собирается вечером. Завершаются такие митинги уже после полуночи.

К акциям протеста присоединились сотрудники заводов. Митинговали рабочие Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино, Минского автомобильного завода (МАЗ), предприятия "Керамин", гродненского завода "Терразит", предприятия "Гродно-Азот", Минского тракторного завода и других.

Также к протестам присоединились сотрудники Белорусской государственной филармонии и Национального художественного музея Беларуси.

В МВД Беларуси сообщили, что за участие в акциях протеста в ночь с 12 на 13 августа были задержаны порядка 700 человек. В Ведомстве заявляют, что "беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы". При этом, официальных данных о пострадавших участниках акций протеста пока нет.

Родственники задержанных на акциях протеста людей собираются под следственными изоляторами. Фото: Getty Images

Накануне в МВД Беларуси сообщали, что за первые три дня протестов были задержаны порядка 6 тысяч человек, но эта цифра может быть занижена.

Международная реакция. Послы стран ЕС возложили цветы к стихийному мемориалу на месте гибели участника акции протеста в Минске.

14 августа министры иностранных дел стран-членов ЕС на экстренной встрече обсудят ситуацию в Беларуси. По данным агентства Reuters, не исключено, что будут обсуждаться санкции против белорусской власти в связи с нарушением демократических стандартов при проведении выборов и применением силы в отношении участников акций протеста. По данным источников агентства, за введение санкций выступают Германия, Латвия, Литва, Швеция и Австрия.

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев. Ведомство требует предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных в стране с 9 августа, о причинах задержания и месте их пребывания, а также обеспечить встречу консула с ними.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас известно о трех задержанных украинцах — это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешин. МИД будет добиваться немедленного освобождения и возвращения в Украину всех граждан страны.