МВД Беларуси заявляет о 6 тысячах задержанных: их родственники осаждают местные СИЗО

По официальным данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.

Об этом со ссылкой на министерство сообщает телеграм-канал Nexta, который координирует действия протестующих.

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В МВД сообщили о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списке тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. Отмечается, что за медицинской помощью обратился 51 гражданин — в них стреляли, избивали и закидывали светошумовыми гранатами. Со стороны силовиков пострадали 14 человек.

В свою очередь "Радио Свобода — Балерусь" пишет, что люди не знают, где их родные. Перед зданием одного из СИЗО стоит около 10 автозаков, по словам очевидцев событий — еще 7 автозаков за воротами СИЗО. "На крыше стоят люди в черном. Демонстранты говорят, что это — снайперы. Подъезды к изолятору перекрыты, не пускают ни частные авто, ни такси", — говорится в сообщении.

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"В Жодино (областной центра в Беларуси — Delo.ua) водитель автомобиля совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей. В Бресте от сотрудников милиции отбивались с арматурой в руках. В Жабинке (город в Брестской области — Delo.ua) бросили коктейль Молотова в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка", — говорится в сообщениях местных СМИ.

Также стоит отметить, что команда BY_Help начала сбор средств на оплату штрафов, адвокатов и передач. "Перевести средства можно с карты любого банка. Из Беларуси и любой точки мира. Все собранные деньги будут переданы для компенсации расходов на адвокатов, на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы", — говорится в их сообщении.

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Напомним, что ранее в Беларуси запрещена оптовая и розничная торговля петардами, фейерверками и другой пиротехникой. Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, сегодня, 12 августа, вступило в силу постановление Совета министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий".