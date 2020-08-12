Общество 40 минут назад

Власти Беларуси запретили продажу пиротехники, которой протестующие забрасывают ОМОН

Запрет действует до особого решения Совета министров Республики Беларусь

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С сегодняшнего дня в Беларуси запрещена оптовая и розничная торговля петардами, фейерверками и другой пиротехникой.

Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, сегодня, 12 августа, вступило в силу постановление Совета министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий".

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"Ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров Республики Беларусь", — говорится в документе.

Напомним, что по данным официального экзитпола, на выборах президента Беларуси победил действующий президент страны Александр Лукашенко с результатом 79,7%.

В свою очередь, по информации экзитпола оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской, она набрала 80% голосов избирателей и победила уже в первом туре.

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Официальные результаты не устроили жителей страны и в Минске, а также других городах, начались столкновения между протестующими и силовиками.

Отметим, что для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, водометы, а также огнестрельное оружие.

В частности, телеграм-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ" сообщает, что одному из протестующих шумовой гранатой оторвало палец на ноге.

Кроме того, ОМОН бросал взрывные гранаты с близкого расстояния — два молодых человека получили ранения: у одного ранен живот, у другого порваны штаны, есть сообщения об осколочных ранениях.

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