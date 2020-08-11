Беларусы снова собираются на протесты: "Блокируйте дороги, парализуйте город!"

Протестующих в Минске (Беларусь) снова призывают выходить на протесты — начало очередной акции запланировано на 19:00 вторника, 11 августа.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, который координирует действия протестующих

"Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооружённые силы карателей абсолютно реально. А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне наша тактика максимально проста", — отмечается в сообщении.

Многие из участников еще до начала митингов сообщали о том, что во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет. Для избежания проблем со связью их призывают принудительно переключать мобильные телефоны с 4G на 3G, а также использовать VPN. Кроме того, жителей нижних этажей призвали снимать пароль со своих WiFi, чтобы помочь людям лучше ориентироваться в ситуации.

Организаторы протестов предлагают всем участникам децентрализироваться, поскольку силовики будут готовы встречать демонстрантов в каких-то конкретных точках, особенно на проспекте Независимости в Минске. Всем несогласным с результатом президентских выборов предлагают встречаться с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек.

"Не стойте на одной точке. Двигайтесь в направлении центра города небольшими группами, но не выходите на центральные площади — силовики готовы к этому. Занимайте все прилегающие улицы и блокируйте дороги, парализуйте город. Избегайте площадей на проспекте Независимости, а также Пушкинской и Риги. Не пропускайте машини скорой помощи, пока не убедитесь, что в них действительно медики. Если вас немного, а силовики идут в атаку — разбегитесь, перегруппируйтесь и появитесь в другом месте", — описывают стратегию организаторы.

При этом они упирают на то, что протест должен оставаться мирным и призывают "не нападать на бандитов в черном первыми". Однако, по их словам, нужно быть готовыми обороняться и не забывать про средства защиты: каски, щитки, плотные защитные очки, перчатки и противогазы/респираторы.

Не забывайте про защиту тела — в этих целях можно приматывать к себе толстые глянцевые журналы или книги. Они спасают от резиновых пуль. Старайтесь выводить из строя технику, а не фашистов. Будьте готовы защищаться от провокаций и насилия лукашистов. Наши лозунги просты: выборы без Лукашенко! Свободу политзаключенным! Мы выступаем за свободу, за окончание 26-летней диктатуры. Фашисты в чёрной форме уже убили белорусов, которые просто хотели свободы, а десятки мирных демонстрантов находятся в тяжёлом состоянии в больницах", — резюмируют организаторы.

Напомним, что оппозиционные телеграм-каналы Беларуси активно призывают людей участвовать в общенациональной забастовке и не выходить с сегодняшнего дня на работу.