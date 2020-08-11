Белорусов призывают не выходить на работу в знак протеста: "Уволить всех невозможно"

Оппозиционные телеграмм-каналы Беларуси активно призывают людей участвовать в общенациональной забастовке и не выходить с сегодняшнего дня на работу.

Сообщается, что уже к забастовке присоединились работники Минского электротехнического завода имени Козлова.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют по мирным людям в спину и ногами избивают женщин", — говорится в сообщении.

При этом оппозиционеры рассчитывают общенациональной забастовкой добиться признания Светланы Тихановской новым президентом Беларуси, освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов.

"Забастовка — это полностью законный, прописанный в Конституции вид протеста. За нее вас не задержат, а уволить всех невозможно. Кто тогда будет работать? Опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим", — говорится в листовке с призывом к забастовке.

Напомним, согласно официальным предварительным результатам президентских выборов в Беларуси, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,90%.

В то же время, в белорусских Telegram-каналах появляются фото протоколов участковых избирательных комиссии. Согласно результатам, указанным в них, лидером голосования на этих избирательных участках является Тихановская.

Тем временем жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, собираются на акции протеста в центрах городов. Активисты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.